Grande Fratello Vip, Licia Nunez tradita per Eva Grimaldi? Parla Imma Battaglia

La quarta edizione delè iniziata poche ore fa. Tuttavia, tutto sta già accadendo.potrebbe essere a rischio di squalifica per una sentenza pronunciata in particolare a seguito della sua eliminazione dalla casa, ma anche per la storia di. Durante il suo video di presentazione, l'attrice deha confessato di essere stata la compagna, per sette anni, di. E che, sfortunatamente, la loro storia d'amore è terminata in seguito al tradimento con, la sua attuale moglie. Una confessione che, come raccontato poco fa, ha suscitato anche la reazione di Vladimir Luxuria. Ma non solo. Perché, poche ore fa, sono arrivate anche le parole della diretta interessata.

"La nostra relazione si è conclusa con il suo tradimento con Eva Grimaldi", questo è esattamente ciò che Licia Nunez confessa, durante la sua clip per il Grande Fratello Vip, per spiegare il motivo della fine della sua relazione d'amore con Imma Battaglia. Una confessione che, come abbiamo detto in precedenza, ha causato un vero "clamore". Non solo le parole di Vladimir Luxuria arrivarono immediatamente, ma anche quelle della parte interessata diretta. Attraverso una Instagram Stories, la politica campana ha rotto il silenzio. E ha espresso la sua opinione in merito : “Se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala tutta!”, scrive Imma Battaglia appena appresa la confessione della sua ex compagna. Ovviamente, non sappiamo cosa sia realmente successo tra di loro. Fatto sta che, da come si può chiaramente capire, ne vedremo delle belle.

Poi durante la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha raccontato tutto nei minimi dettagli. In particolare, ha svelato di quando ha capito perfettamente che tra la sua ex compagna Imma Battaglia e la sua attuale moglie Eva Grimaldi c’era del tenero.