La Rai piange Italo Moretti, il giornalista e inviato ed ex direttore del Tg3

Addio a, grande giornalista e corrispondente della Rai che nel 1995 era anche direttore del. È deceduto all'età di 86 anni, dopo una lunghissima carriera, diversi anni trascorsi come corrispondente in America Latina e numerosi premi. Nacque a Giulianova, in Abruzzo, nel 1933. Moretti aveva iniziato la sua carriera giornalistica a Perugia, a soli diciassette anni, collaborando con le redazioni locali dei quotidiani nazionali. L'ingresso in Rai avvenne nel 1966, sempre presso la sede umbra. Già nello stesso anno, tuttavia, si trasferisce a Roma diventando giornalista radiofonico del giornale radio, occupandosi di sport, notizie, politica interna, politica estera. Nel 1968 iniziò la sua lunga esperienza in America Latina, che lo portò a raccontare le delicate situazioni politiche di paesi che allora erano molto caldi, come

Fu tra i primi giornalisti ad andare a Santiago nel settembre 1973, dopo il colpo di stato di Augusto Pinochet. Ha documentato i metodi repressivi del dittatore e il caso del desaparecidos argentino. Anni dopo, al ritorno della democrazia, gli fu conferito l'Ordine di maggio dal presidente argentino Raúl Ricardo Alfonsín e l'Ordine di Bernardo O'Higgins dal presidente cileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Nel 1976, passò alla redazione del TG2 su decisione di Andrea Barbato, continuando a dedicarsi al Sud America (dal 1979 a Salvador e Nicaragua) e anche alla politica di Portogallo e Spagna. Ha alternato l'esperienza di un corrispondente speciale con la condotta dell'edizione principale della notizia. Nel 1987 è stato nominato vicedirettore del TG3, per poi passare alla posizione di direttore nel 1995, mentre dal 1996 al 1998 è stato condirettore del capo regionale della Rai. Ha anche vinto la Colomba d'Oro per la pace e Saint Vincent, tra gli altri riconoscimenti, per la cronaca di un disastro all'aeroporto di Addis Abeba, di cui è stato uno dei pochi sopravvissuti. È stato presidente della giuria del Premio giornalistico TV Ilaria Alpi.