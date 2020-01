Trend investimenti 2020: si riconferma la rivoluzione Hi-Tech

Ecco i titoli migliori con cui. I mercati azionari dellestanno vedendo una chiusura positiva anche nel 2019.Questo perché la tecnologia ha davvero portato una rivoluzione nella quotidianità e le innovazionicontinue hanno saputo, e sanno, incontrare i desideri ed i bisogni di un mondo sempre piùmoderno e volto al progresso. Il trend positivo del settore hi-tech, quindi, si riconfermainarrestabile. Anche il 2020 vede le più rosee prospettive diinaziende tecnologiche.

La grandezza delle imprese hi-tech è nota a tutti, anche a coloro non esperti di finanza.Rispetto alle aziende che fanno riferimento all’indice S&P 500, il settore dei giganti tecnologici havisto una crescita continua ed inarrestabile del valore delle sue azioni: gli ultimi dati riportano unaumento del valore dei titoli hi-tech del 41% nel 2019. Il trend positivo ha dimostrato comequeste aziende siano a capo del cambiamento e riescano a guidare ed influenzare i mercatimondiali. Secondo Mark Phelps, chief investment officer di AllianceBernstein, titoli simili sono datenere in conto se si vuole fare un investimento profittevole. Infatti, queste società mostranograndi vantaggi a livello competitivo e sono in grado di determinare i prezzi di mercato. Inoltre leloro solidi basi con bilanci di colore verde e manager di eccellenza sono un valore aggiunto di cuitenere conto. L’esperto azionista non ha tutti i torti, basti pensare a società hi-tech leader deimercati come, società cinese di alta tecnologia che staconquistando i mercati.

Quando ci si riferisce alle azioni dei grandi gruppi hi-tech non si parla solo di crescita di valore dimercato ma anche di, direttamente collegato agli asset positivi e ai guadagnidegli. Pensateci: l’aumento di consumatori di un prodotto o servizio (smartphones,computer, software di cybersecurity…) determina un incremento dei guadagni e degli utili di unacompagnia. L’hi-tech è il settore in cui questo fenomeno è più che evidente da oltre 10 anni. Ilpensiero comune degli azionisti, sia esperti che neofiti, è cheè sicuramente quello con imprese come quelle hi-tech, in grado di crescere e cavalcare(anzi, creare) le tendenze che stanno rivoluzionando le economie.

non significa riferirsi solamente al mero acquisto del titolo in sé. Infatti, conlo sviluppo di sistemi online precisi e affidabili come, oggiè possibile investire anche sull’andamento dei titoli azionari dei giganti delle tecnologie. In effetti,l’acquisto di un titolo comporterebbe una spesa ingente per i piccoli neo investitori; ecco perchéda qualche anno a questa parte gli investitori hanno potuto accedere ad un nuovo prodotto finanziario che permette di sfruttare a proprio favore gli andamenti dei titoli delle compagniequotate. Investimenti e relativi guadagni con i titoli di enormi società comediventano accessibili a tutti.

Come riportato in precedenza, chiunque può guadagnare moltissimo con un investimento in azionihi-tech, tuttavia bisogna affidarsi solo ad una piattaforma online certificata e regolamentatadalle rigide normative europee. Solo in questo modo si potranno.Inoltre, una piattaforma di investimenti online certificata permette di accedere gratuitamente agrafici aggiornati ed intuivi e prevede un programma di formazione gratuita con materialicompleti e un tutor disponibile 24 ore su 24 che guiderà il neo investitore passo a passo nellacomprensione del mercato azionario.Solo in questo modo sarà possibile cavalcare l’onda hi-tech ed essere partecipi del cambiamentoglobale volto alla tecnologia.