Rita Rusic al Grande Fratello Vip 2020: biografia, carriera e vita privata

La quarta edizione delinizia stasera l'8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Condotta da Alfonso Signorini e affiancata da due commentatori lontani anni luce, parliamo die della bella e molto criticata. I concorrenti VIP (più o meno) saranno 23, spaziamo dal culturista al colto,(figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorni) il primo e l'egittologoil ??secondo. Cominciamo a conoscere meglio un concorrente:

Rita Rusic è nata a Porec in Croazia nel 1960 sotto il segno del Toro. Si trasferì a Busto Arsizio quando era molto giovane e iniziò la sua carriera come cantante e attrice. Apparire in film come Attila flagello di Dio (1982) al fianco di Diego Abatantuono, sul cui set incontra il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, con il quale si sposerà e avrà due figli. Tra i film più importanti della coppia, ricordiamo la famosa La vita è bella di Roberto Benigni, vincitore della Oscar Night del 1999 per il miglior film straniero. La separazione avvenne nel 2000, ma Rita Rusic decise di continuare la sua carriera di produttrice attraverso la sua società, la Rita Rusic Company. Dopo aver prodotto il film Scusa ma chlo amore, con Raul Bova e Michela Quattrociocche, ha iniziato la sua carriera di cantante nel 2007.

Rita Rusic vanta oltre 100 mila follower sul profilo Instagram. Gambe e curve mozzafiato, non ha nulla da invidiare ai giovani ventenni. Le pose e gli sguardi sono tutti come top model perfette. I video pubblicati sono sempre tutti provocatori, molti riguardano i suoi viaggi verso il mare dove sfoggia sempre più mini bikini. Rita non è estranea alla realtà perché nel 2010 ha partecipato al Talent Show Ballando con le stelle come giuria, in sostituzione del collega Fabio Canino. Ora tocca a noi giudicarti spettatori.