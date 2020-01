Kate Middleton, al compleanno Rose Hanbury che ha stregato William

Kate compie 38 anni il 9 gennaio e celebra il suo compleanno come al solito con un weekend con gli amici nella casa di campagna, a Norforlk. Come è noto,non saranno presenti. La duchessa di Cambridge ha deciso di circondarsi solo di coloro che le sono cari, compreso l'insegnante di suo figlio George, Lucy Lanigan-O’Keeffe. Tuttavia, come riportato da, tra gli ospiti appare un nome sospetto, quello di, la bellissima vicina, ex modella e fresca di una crisi coniugale, che la scorsa estate sembra aver fatto perdere la testa a William. Forseha pensato bene a seguire il proverbio: "Tieni i tuoi amici stretti e i tuoi nemici ancora più stretti". E così sarebbe stato spiegato l'invito a Rose. O forse è una mossa per mettere a tacere i pettegolezzi su un presunto tradimento di suo marito, che probabilmente non è mai accaduto.

Nel frattempo, mentre Lady Middleton è impegnata a organizzare il suo fine settimana, Meghan Markle ne approfitta per rubare lo spettacolo. È appena tornata a Londra, dopo quasi due mesi di assenza ed è apparsa due volte in pubblico in un giorno. La prima con Harry alla Canada House di Londra, dove sfoggiava una graziosa gonna di raso. Il secondo al Teatro Nazionale dove indossava una camicia dal taglio maschile abbinata a pantaloni neri. A completare il look, un cappotto di Massimo Dutti che sembra diventare uno dei marchi preferiti della Duchessa del Sussex. Kate tornerà al lavoro solo la prossima settimana e Meghan la mette immediatamente all'ombra, anche se minaccia di tornare in Canada per molto tempo.