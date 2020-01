Paura per Montalbano : Incidente in moto per l’attore Luca Zingaretti

(famoso volto del) è stato vittima di un brutto incidente in moto. L'attore romano è stato coinvolto in un incidente stradale all'incrocio con via Ezio. Una Nissan Note bianca, guidata da un uomo di 61 anni, i due veicoli si toccano e Zingaretti, fratello del governatore laziale Nicola, ha perso il controllo ed è caduto a terra, forse a causa del selciato. Tra i primi soccorritori, l'automobilista che si fermò immediatamente e aiutò l'attore a rialzarsi insieme ad alcuni passanti. Qualcuno che ha assistito all'incidente ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Zingaretti ha rassicurato i presenti che non era stato ferito, visitato da un medico, ma poi si è rifiutato di essere accompagnato al pronto soccorso. Sul posto è arrivata anche una pattuglia di poliziotti urbani del Gruppo Centro, che ha effettuato i sondaggi e identificato Zingaretti e l'automobilista. Molte persone curiose hanno scattato al telefono le foto di Zingaretti, ma sono impegnate a chiamare un taxi per portarlo a casa. Zingaretti stesso ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un video su Instagram, mostrandosi in ottima salute e ringraziando tutti coloro hanno avuto un pensiero per lui in queste ore fatte anche di un po' di sana preoccupazione: Ciao ragazzi, volevo ringraziare e soprattutto tranquillizzare tutte le persone che mi hanno chiamato o contattato con sms e messaggi per sapere le mie condizioni di salute. Oggi ho avuto un incidente, un po' brutto, ma per fortuna è andato tutto bene, sto benissimo come potete vedere. Approfitto per augurare tutti quanti un felice e sereno 2020, pieno di cose belle e desiderate.