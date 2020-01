Nuovo Regime forfettario: Ben 10.000 autonomi chiuderanno la partita IVA nel 2020

Non solo uno su quattro contribuenti al di fuori del. Quest'anno, a seguito delle modifiche all'imposta forfettaria contenuta nella, ben 10.000 nuovi lavoratori iscritti al regime agevolato dovranno rinunciare al lavoro autonomo. Questi sono tutti coloro che hanno aperto il numero dinel 2019, ma che contemporaneamente hanno avuto un reddito da dipendente.

Secondo un recente studio dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, in collaborazione con il dipartimento Economia e fiscalità del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, nel 2020 si perderanno 10.000 lavoratori autonomi. Secondo lo studio, ciò sarebbe dovuto al nuovo regolamento contenuto nel decreto collegato alla legge di bilancio 2020, che stabilisce requisiti più rigorosi per l'adozione del cosiddetto "regime forfettario". La legge di bilancio 2020, come già accennato, ha introdotto meccanismi e cause più rigorosi per l'esclusione del regime forfettario. In particolare, a partire dal 2020, tutti i soggetti che nell'anno precedente hanno ricevuto un reddito da dipendenti o assimilati per un importo superiore a € 30 mila. Quanto sopra non si applica se il rapporto di lavoro dell'anno precedente si è concluso nello stesso anno.

