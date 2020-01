E' vero... Eleonora Daniele incinta, l'annuncio in diretta tv a Storie Italiane

Un annuncio dal vivo ha sorpreso il pubblico di. Questo è stato fatto dalla presentatrice, che alla fine del programma mattutino della Rai1 ha dato "". Dopo il suo matrimonio conlo scorso settembre, la Daniele non ha nascosto il desiderio di diventare madre e il pettegolezzo sulla suainsegue il web da settimane, quindi oggi ha annunciato:. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico dello studio, che si è alzato in piedi per una standing ovation alla futura madre che si era abituata a non dire troppo di se stessa.

Nonostante l'innata discrezione, i fan di Eleonora Daniele e Storie Italiane avevano percepito qualcosa osservando attentamente l'abbigliamento, infatti Eleonora ha iniziato a vestire forme più morbide. Ma non c'è paura per coloro che pensano che la gravidanza possa tenerla lontana dalla TV. In una recente intervista con DiPiù Tv, la Daniele ha dichiarato: "Ho visto molti dei miei colleghi lavorare fino all'ultimo. Quindi, se mi capita, farei lo stesso, anche perché oggi le donne incinte sono molto protette".