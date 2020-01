Graduatorie di istituto III fascia, aggiornamento e nuovi inserimenti : Chi dovrà conseguire 24 Cfu

Ilha riaperto le classifiche dell'Istituto di terzo livello per le nuove voci. L'aggiornamento delle qualifiche e dei servizi - con la possibilità di cambiare la provincia - era già previsto per gli insegnanti già inclusi nel terzo gruppo di classifiche degli istituti del triennio 2017/20. Va sottolineato l'obbligo delnelle discipline pedagogiche e nelle metodologie di insegnamento per i laureati che per la prima volta chiedono di essere inclusi nella III fascia. Va detto che numerosi insegnanti, indipendentemente dal fatto che siano tenuti o meno a iscriversi al terzo livello delle classifiche scolastiche, potrebbero essere interessati ad ottenere i 24 CFU per diversi motivi :





-laurea + 24 CFU è ad es. uno dei requisiti di accesso al concorso ordinario secondaria.

-i 24 CFU sono obbligatori per i docenti che supereranno il concorso straordinario secondario a fini abilitanti.

- gli argomenti dei 24 CFU corrispondono agli argomenti richiesti per la seconda prova scritta del concorso ordinario.