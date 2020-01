Lotteria Italia : Primo premio a Torino, ecco la lista dei biglietti vincenti

Si celebra a, la città che porta a casa il. Il biglietto,, fu venduto sotto la Talpa. Il secondo premio di 2,5 milioni è andato invece a un biglietto venduto a Gonars, un villaggio di quattromila anime nella provincia di Udine. Sul gradino più basso del podio, con una vittoria di 1,5 milioni di euro, Piazza Roma, seguita da Lucca con 1 milione di euro e da Erba, in provincia di Como, con 500 mila euro. Anche quest'anno l'estrazione dei premi di prima categoria è stata resa live durante il programma "I Soliti Ignoti - il ritorno", condotto da Amadeus.

Per Torino questo è il primo pagamento di 5 milioni di euro nella storia della lotteria italiana, anche se in passato la capitale piemontese aveva già "centrato" vincite a sei zero. L'anno scorso è arrivato il premio da un milione di euro, uno dei cinque di prima classe venduti in città negli ultimi vent'anni. La provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti quest'anno hanno mostrato una crescita rispetto alla precedente edizione: da 219 mila a 226 mila, con un incremento del 3,2%.

La Lotteria Italiana 2019-2020 passerà comunque alla storia come la "più povera" in termini di vendita dei biglietti: solo 6,7 milioni, mai così bassa in oltre 60 anni di gioco. La novità è stata l'assegnazione di 20 premi per 100 mila euro e non più di 50 per 50 mila. La Lazio è stata la regione più fortunata. Cinque premi da 100 mila euro ciascuno sono finiti nella capitale (quattro) e a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Bene anche l'Emilia Romagna, la Campania e il Piemonte, con tre premi ciascuno. Due vincite di € 100.000 sono andate anche in Puglia, nella provincia di Bari (Molfetta e Palo del Colle). Infine, un premio per testa per Lombardia (a Pavia), Trentino (Lavis), Friuli Venezia Giulia (Trieste) e Abruzzo (Torino di Sangro, in provincia di Chieti).

Lista dei biglietti vincenti

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD).

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma.

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (CO).

L’elenco dei 20 tagliandi da 100 mila euro

C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO