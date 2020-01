Aurora Ramazzotti seduce sui social: décolleté in bella vista

Il 2020 vedein vacanza con Goffredo Cerza, per la prima volta, la figlia maggiore diha scelto le acque cristalline delle Maldive o l'isola di Medhoo.ha agito come una sentinella e il pensiero era più che corretto. Le foto pubblicate da Aurora suggeriscono che la ragazza sta lasciando andare.La prima volta anche per Eros, che dopo tanti anni non appare più accanto a; in breve, per padre e figlia si può celebrare solo stando vicini e tenendosi d'occhio. Anche perché nel frattempo Marica ha scelto il Costa Rica insieme al suo nuovo partnere ad alcuni amici. L'eros non poteva certo stare di fronte al camino e in solitudine, in attesa di mezzanotte. Non era mai stato visto nei suoi abiti suoceri un po 'insoliti, ma è vero che è giunto il momento di farlo accadere, anche se nel rispetto della privacy di Aurora, che sembra non mancare.



I due fidanzati sembrano sapersi ritagliare i loro spazi di intimità e tenerezze. Non manca il divertimento, ma l’amore fa da capolista ai sentimenti tirati in campo. Una didascalia in foto lo confermerebbe: “Amore mio”, scrive lei sotto uno scatto romantico a due, “Sempre al mio fianco” ribadisce lui. La relazione ha avuto inizio nel 2017 e da allora i due sono davvero due inseparabili piccioncini. Oltre al più genuino sentimento d’amore, anche la passione si fa sentire. Alle parole dette, i fan impazziscono e non possono che invidiare positivamente un esempio di complicità di coppia.