Diretta Brescia-Lazio dove vederla: Canale tv e diretta streaming

Ilprima del 18 ° giorno di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove guardarla in TV e in. Il Brescia di Eugenio Corini affronta la casa della Lazio di Simone Inzaghi, nuovo vincitore della Supercoppa italiana, nella 18a giornata di Serie A. Sono al 3 ° posto a 36 punti, con un percorso di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e deve recuperare la partita contro il Verona. Nei precedenti 19 giocati in Serie A al Rondinelle, il bilancio è favorevole a quest'ultimo con 10 successi, 5 pareggi e 4 affermazioni dei biancocelesti. Nelle ultime 8 partite, tuttavia, la Lazio si è imposta 4 volte, con 3 pareggi e una sconfitta, mentre non aveva mai vinto in precedenza (9 sconfitte e 2 pareggi).

Nelle ultime 11 partite di campionato, i capitolini hanno segnato almeno 2 goal: solo una squadra è riuscita a fare meglio nella storia della Serie A: la Grande Torino, che lo ha gestito per 13 partite nel 1948. Il Brescia ha recuperato da 2 vittorie consecutive, una sconfitta e un pareggio negli ultimi 4 giorni, la Lazio ha invece collezionato 8 vittorie consecutive nelle ultime 8 partite giocate. Mario Balotelli, insieme ad Alfredo Donnarumma, è il miglior marcatore del Brescia con 4 gol: tuttavia SuperMario non ha mai segnato contro la Lazio in 4 partite di campionato. Ciro Immobile è invece l'attaccante del biancocelesti e il capocannoniere del campionato con un bottino di 17 gol. L'attaccante napoletano è stato il capocannoniere del torneo negli ultimi 3 anni civili. Prima di lui solo Roberto Boninsegna ha fatto meglio, laureandosi re del bombardiere in 4 anni consecutivi, dal 1970 al 1973. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire l'incontro in TV e streaming.

BRESCIA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-LAZIO

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile