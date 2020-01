Diretta Spal-Verona ore 15: probabili formazioni e dove vederla streaming tv

Dopo la vittoria al Torino nell'ultimo round di, ladi Semplici vuole continuare a segnare punti per abbandonare la zona retrocessione. Una sfida interessante è quella che vede arrivare ildi Juric a Ferrara, che ha disputato un'ottima prima parte della stagione, come dimostrato dai 19 punti in classifica, con una partita da recuperare contro la Lazio all'Olimpico. Nonostante ciò, il momento della forma del Gialloblù non sembra essere positivo dato che hanno vinto solo una volta negli ultimi 5 e sono tornati da un pareggio, contro il Torino 3-3 dopo essere stato sotto il 3-0, e due sconfitte . Alla Mazza i padroni di casa non possono sbagliarsi e vincere uno scontro così diretto potrebbe iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Inoltre, il Verona sembra soffrire nella fase difensiva poiché, a differenza dell'inizio del campionato, subisce molti gol e Spal potrebbe sfruttare questa difficoltà a suo favore.

Spal-Verona è in programma oggi alle 15.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà visibile esclusivamente dal vivo su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Spal-Verona

Semplici dovrebbe trovare Di Francesco dall'1 'insieme a Petagna con Kurtic, nonostante il mercato, ancora proprietario insieme a Missiroli e Valoti. Per Juric, Di Carmine non ha chiamato e Stepinski che avrebbe dovuto essere in campo dall'1 '. Squalificati Amrabat, Veloso e Pessina sono pronti.

SPAL (3-5-2): E.Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Petagna, Di Francesco. ALL.: Semplici.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. ALL.: Juric.