Valle Aurina : Giovane ubriaco alla guida travolge gruppo di tedeschi: 6 morti e 11 feriti

L'incidente è avvenuto nella notte a Lutago. Il conducente, un 28enne del posto, è stato arrestato: avrebbe avuto un tasso alcolemico elevato. Ubriaco al volante, fa un massacro. Un'auto guidata da un 28enne, trovato ubriaca, contro unlungo la strada, aspettando che un autobus li riportasse in albergo dopo una serata in discoteca : 6 morti e 11 feriti. È successo a, una frazione del comune di Valle Aurina in. Verso le 1.15 un'auto ha colpito un gruppo di persone ai margini della strada ad alta velocità. Sono tedeschi, tutti giovani. Cento soccorritori sono intervenuti sul luogo dell'incidente. Una conferenza stampa è prevista per la mattina nella sala della Cassa Rurale di Lutago.

Dopo aver trascorso la serata in un club, la festa era accanto a un autobus turistico quando è stata colpita nel mezzo da un'auto. Le vittime sono sei giovani di età compresa tra 20 e 21 anni. Sono morti all'istante. Altri 11 hanno riportato lesioni. Tre sono in gravi condizioni. Tra loro c'era una donna che è stata urgentemente trasferita di notte in elicottero dall'Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. L'autista è un uomo di 28 anni di Chienes. Avrebbe avuto un livello molto alto di alcool nel sangue. Sul posto anche il sindaco di Valle Aurina, Helmut Klammer e il suo vice, e il direttore della Protezione civile, Markus Gartner.