Andrea Montovoli concorrente del Grande Fratello Vip 2020

svela in anteprima che l’attore emiliano sarà uno degli inquilini della quarta edizione del, condotta Alfonso Signorini a partire dall’8 gennaio., nativo di Porretta Terme (Bologna), ha iniziato come attore teatrale, per poi esordire nel 2006 sul grande schermo con il film "Uno su due" di Eugenio Cappuccio. Ha recitato anche in "Albakiara – Il film" e "Scusa ma ti voglio sposare" di Federico Moccia. Pupi Avati lo ha diretto sia nel film "Il papà di Giovanna" che nella miniserie televisiva "Un matrimonio". Per la tv, lo abbiamo visto anche in "Quo vadis, baby?", "L'ispettore Coliandro", "Provaci ancora prof" e "Sacrificio d'amore". Inoltre, l'attore è stato già concorrente dell'Isola dei Famosi 10, oltre ad aver partecipato a Ballando con le stelle, dove si è classificato al secondo posto in coppia con Ola Karieva, e a Pechino Express.