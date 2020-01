Grande Fratello Vip, chi è la nuova concorrente Fernanda Lessa: età, carriera e vita privata

Fernanda Lessa è una nuova concorrente del. Come annunciato dal blog di, l'ex dell'Isola dei Famosi è pronta per entrare nella casa più spiata in Italia. Fernanda è la tredicesima concorrente annunciata nel reality show. Questi, al momento, i nomi che compongono il cast della quarta edizione di GF Vip:. Altri partecipanti saranno annunciati nelle prossime ore. Il reality show, come sappiamo, inizierà mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5. Il programma sarà condotto da Alfonso Signorini, mentre i commentatori saranno

Fernanda è una modella italiana brasiliana naturalizzata, deejay e presentatrice. È nata a Rio de Janeiro nel 1977 e quindi ha 42 anni. Ha iniziato la sua carriera di modella nella sua città natale, prima di trasferirsi a New York nel 1996. Per anni ha camminato tra la Grande Mela, Parigi e Milano, prima di trasferirsi definitivamente nel nostro paese. In Italia, infatti, appare in vari spot pubblicitari e diventa un'icona di bellezza ed eleganza. Nel 2002 ha iniziato la sua carriera come direttore d'orchestra. La sua prima esperienza è stata con Moda mare a Porto Cervo, un programma trasmesso su Canale 5 e condotto insieme a Paolo Bonolis. L'anno seguente diresse Oltremoda su Rai Uno, mentre nel 2004 arrivò la chiamata da Le Iene. Il modello dirige il programma su Italia Uno insieme a Alena Seredova e Natasha Stefanenko.

Nel 2006 ha partecipato al reality show dell'Isola dei Famosi, ma la sua esperienza in Honduras non sarà molto felice. Già durante la prima settimana, infatti, Fernanda viene nominata quasi da tutto il gruppo e viene eliminata. Dopo quell'esperienza, Lessa non apparirà più alla televisione italiana. Nel frattempo coltiverà la sua passione per la musica, suonando tra Miami, Ibiza, Parigi, San Paolo e in tutta Italia. Grazie alla moda, è riuscita a stabilirsi sia nel suo paese che in Italia, ma in un'intervista al settimanale Chi la Lessa ha detto: "Moda? La odio. Pippavo per perdere peso. Andavo in palestra per sudore."

Lessa era legata al tastierista di Subsonica, Davide Dileo, con il quale aveva due figlie. Dal 14 aprile 2017, tuttavia, è sposata con l'imprenditore Luca Zocchi. Durante la vita della modella brasiliana, tuttavia, c'è un altro dramma: la perdita di suo figlio. In un'intervista a Verissimo, Lessa ha dichiarato di aver scoperto all'ottavo mese di gravidanza che il bambino che stava portando aveva problemi cardiaci. Una volta nato, il bambino avrebbe dovuto sottoporsi a numerosi interventi al cuore. Fernanda decise comunque di interrompere la gravidanza, ma il bambino non fu in grado di sopravvivere. Durante la nascita, infatti, il suo cuore non si alzò e morì proprio tra le braccia della madre. La modella disse a Toffanin: “Ho partorito, ma sfortunatamente poco dopo è morto ed è stato devastante. Non posso mai dimenticare l'odore dei suoi capelli." Una storia straziante, parole davvero inquietanti.