La Battuta sessista contro Luxuria al concerto di Cristina D’Avena: la cantante è furiosa

Doveva essere un'occasione di festa e spensieratezza, ma ila Cerveteri si è trasformato in uno spazio strisciante di polemiche che ancora non si placa dopo la battuta sessista contropronunciata dal frontman della band Carletto FX. Il cantante - che con il suo gruppo accompagna Cristina D'Avena sul palco dell'Italia dal 2007 proponendo i famosi personaggi dei cartoni animati con cui siamo cresciuti - evidentemente non ha pensato alle conseguenze quando ha stirato: “Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché lui ha la sua spada più lunga." Le parole di Vladimir sono dure e la reazione di Cristina D'Avena allo spiacevole episodio è altrettanto dura : "Chiedo scusa a Vladimir per la battuta infelice del tutto estemporanea che mi ha lasciata interdetta e dalla quale mi dissocio totalmente. Una battuta estremamente infelice ed estemporanea perché - sottolinea la D'Avena - nei miei show abbiamo una scaletta musicale ma non un copione, e quando l'ho sentito pronunciare quella frase, sono rimasta basita e l'ho guardato malissimo"