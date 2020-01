Rivoluzione Genoa, contatti con l'attaccante Roger Martinez

Non solo, che ha già subito visite mediche con i rossoblù: per mirare alla salvezza, a, si pensa anche a un altro attaccante. In effetti, negli ultimi giorni, la direzione del club ha iniziato a valutare una serie di profili per il dipartimento offensivo e, tra questi, include anche quello del colombiano. Con Krmenick che, al momento, rimane sempre in cima ai pensieri di Genova, l'ex Jiangsu Suning rappresenta una valida alternativa al ceco. Contattato dalnelle ultime ore, Martinez è un suggerimento colombiano, nato nel 1994, dal 2016 nel tour della squadra nazionale con il quale ha collezionato 16 presenze e 2 gol. Utilizzato principalmente come punta centrale ma in grado di adattarsi a tutti i ruoli del dipartimento offensivo, l'ultima (e unica) esperienza in Europa della sua carriera risale a gennaio 2018, quando Roger si trasferì a Villareal per 6 mesi. A seguire, l'avventura in Cina con lo Jiangsu Suning e, da lugli 2018o, il passaggio in Messico all'America.

L'idea sarebbe quella di acquisire il colombiano con la stessa formula adottata lo scorso anno per Sanabria, utilizzando un prestito di 6 mesi (fino a giugno 2020) con diritto di riscatto a favore del rossoblù. In alternativa, si potrebbe persino pensare a un prestito di 6 mesi, con la possibilità di rinnovare per un'altra stagione (fino a giugno 2021), dopo di che il Genoa potrebbe ancora esercitare il diritto di riscatto sulla carta del giocatore.