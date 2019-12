Febbre e mal di testa, poi il ricovero : Raffaele Santagata muore a 18 anni

Raffaele Santagata, difensore napoletano di Melito in forza a Casarano dove era sbarcato all'inizio di questa stagione da Sangiustese, è morto all'età di 18 anni. Era stato anche membro dei rappresentanti nazionali della Lega Nazionale Amatoriale. L'incubo diè iniziato a fine novembre. Il giocatore, che lavorava per il Casarano Calcio, nato nel 2001, aveva sofferto di una strana febbre e attacchi di emicrania. Il tecnico della squadra, Dino Bitetto, ha annunciato di essere stato colpito da un attacco febbrile, ma nulla ha fatto pensare a qualcosa di così grave. Poi nel giro di poche settimane, il ricovero di emergenza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli e infine l'operazione.Santagata era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche per alcuni giorni. Dopo aver iniziato la sua carriera nell'Arci Scampia, Raffaele era sbarcato a Sangiustese, un club marchigiano partito la scorsa estate per unirsi a Casarano. Otto presenze nella stagione tra la lega e la coppa di categoria, quindi, a novembre, ecco i primi segni della malattia che lo avrebbero portato via in soli due mesi. Lello è morto per un tumore al cervello.La notizia di Lello Santagata ha fatto il giro del rione 219, dove abita la famiglia e dove tutti lo hanno visto crescere. A Natale il presidente del Cesarano Giampiero Maci invitò tutti alla preghiera per il giovane: “Siamo vicini a lui con grandissimo affetto e speriamo di poterlo riabbracciare al più presto. Forza Lello!”. Ma poco dopi si è ritrovato a commentare il lutto che ha colpito la famiglia, gli amici e la società in cui militava il giovane.“Lo abbiamo conosciuto solo quattro mesi fa, ma ci ha immediatamente colpiti per la sua spontaneità, il suo amore per lo sport e per la vita. Ricorderò la sua maturità e le sue movenze in campo da giocatore già esperto. Un abbraccio immenso alla sua mamma e al suo papà dalla famiglia rossazzurra”. Attoniti e addolorati anche i marchigiani della Sangiustese, che piangono 2l’adorato Raffaele, compagno, amico e ragazzo speciale al quale in questi anni tutti si erano affezionati e che resterà per sempre nei nostri cuori”.