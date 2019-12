Tradisce la moglie: Mauro Corona beccato con una bella bionda

Mauro Corona in giro per Firenze. Le foto sono state pubblicate nel nuovo numero di "Chi". Il settimanale di Alfonso Signorini ha infatti immortalato il editorialista di Carta Bianca, il talk show politico trasmesso su Rai Tre ogni martedì sera condotto da Bianca Berlinguer, in compagnia di quello che potrebbe essere chiamato un amante, dato che. Nelle foto pubblicate esclusivamente dalla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini puoi vedere Mauro Corona abbracciare la donna, sorridere al suo fianco e, infine, i due si scambiano un bacio. Tutto questo sotto gli obiettivi dei paparazzi di Chi, la rivista che ha pubblicato il servizio sul numero in edicola questa settimana.Del resto Corona, sposato e padre di quattro figli, non ha mai nascosto di avere relazioni extraconiugali: “Tradisco mia moglie – aveva detto a La zanzara – Ma la fedeltà è una cosa superata. E se trovo mia moglie con un altro gli pago una birra, inutile fare omicidi. Vada con chi vuole, niente gelosia. Dicono che ho dimensioni notevoli, assolutamente sopra la media e certamente sopra i 15 centimetri. Non superdotato, ma notevole”.

“Più che amanti fisse – aveva spiegato – le mie sono occasionali. Io non sono interessante, non sono bello ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo. Con la pillolina si può fare. Le prendono anche i giovani. Anzi, me le dessero gratis se avete amici farmacisti. Ma non vado a prostitute, l’ultima volta è stato durante la visita di leva a Udine, avevo 19 anni – aveva aggiunto – Coi libri sono diventato famoso, ogni tanto mi si buttano al collo durante le presentazioni ma non ho accettato perché ero con altre persone. Non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo i fiori, aspetto la mossa delle donne. Sono un uomo pratico, tanto sappiamo dove vogliamo arrivare”.