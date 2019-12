Sabrina Laganà, chi è la bella moglie del cantante Marco Morandi

Nato nel 1974, figlio di Gianni e attrice Laura Efrikian, il cantanteha ripercorso le orme del suo noto padre. Ha partecipato con varie fortune ad eventi di canto, è stato nel cast di alcuni film e ha accompagnato suo padre Gianni in alcune trasmissioni televisive. Per circa 20 anni,è stata al suo fianco. La coppia ha tre figli: i gemelli Leonardo e Jacopo, nati nel 2007, e Tommaso, nati nel 2009. Sabrina e Marco sono andati al matrimonio a settembre 2012, Paolo Bonolis e Rita Pavone erano al loro matrimonio. Sabrina Laganà è esperta di comunicazione e ufficio stampa per molti VIP. Sui social network è molto attiva e anche su Instagram è seguita da diverse migliaia di follower. La donna è molto vicina alla famiglia di Marco Morandi, sia ai genitori del ragazzo, sia a Marianna Morandi e al giovane Pietro.

Inoltre, è molto vicina a Paola Perego e Lucio Presta: insieme alla coppia dello spettacolo è stata immortalata durante una vacanza in Kenya ormai datata dicembre 2016. La donna era volata nel paese africano insieme a suo marito Marco e tre figli . Parlando di suo suocero, Gianni Morandi, lo ha definito "coraggioso capitano", riferendosi a un tour che lo ha visto affiancato da Claudio Baglioni.