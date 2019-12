Elisa Isoardi e la foto senza trucco che fa impazzire i fan

Elisa Isoardi senza trucco, la foto mai vista fa impazzire i fan. La bella presentatrice deè una donna molto amata dal pubblico che la segue con passione anche se ha preso il posto die, all'inizio, c'era un certo scetticismo nei suoi confronti. Ovvio:è subentrata dopo anni passati alla guida di Antonella Clerici ed è normale che il pubblico amasse Clerici e vedesse Isoardi come una specie di nemico. Poi, lentamente, l'ex ragazza diè stata apprezzata per la sua abilità e simpatia. E ora il pubblico la ama molto. Oltre ad essere brava e alla mano, Elisa Isoardi è anche una bellissima donna che non abbonda mai di trucco e preferisce mostrarsi con un trucco nudo (che è lì ma non può essere visto). Ma il trucco, in effetti, è generalmente lì. Non questa volta.. E tutti sono impazziti davanti alla sua naturale bellezza.

“Non servono parole… #lemiemontagne #silenzio #pace #gioia #iltelefonononprende #chemeraviglia” scrive la Isoardi a didascalia dello scatto che la ritrae in costume, dentro una vasca, con le montagne sullo sfondo. Non c’è trucco, non c’è inganno. Elisa Isoardi se ne sta in relax e la sua espressione dice tutto. E il fatto che non sia truccata non si nota neanche. E pensare che è una delle prime volte che la Isoardi si mostra in questo modo…