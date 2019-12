Pizza Hero arriva a Catania: si sfidano tre forni della città

Il famoso programma che decreta il miglior forno della città tra i partecipanti è sbarcato a: ecco quelli che hanno preso parte alla gara condotta da. La gara per l'ultima pizza è arrivata anche a Catania: il famoso programma "" si è fermato nella città dell'Etna durante il suo ultimo episodio. Il talento della pizza, guidato da Gabriele Bonci, ha infatti visto come protagonisti tre forni della città di Catania per decretare il meglio. La sfida è presentare a ciascun partecipante i migliori prodotti del proprio forno. I tre forni in competizione per la città di Catania erano "Biancuccia", "Antony La Farina" e "Panificio Diaz".

Il primo è di Valeria, un ex avvocato che ha deciso di intraprendere la via della cottura insieme a Diallo. La pasticceria "La Farina", famosa per i suoi prodotti al pistacchio, è invece gestita da Antonio, proveniente da una famiglia di fornai, insieme al suo amico Salvatore. Infine, il "Panificio Diaz" presenta Giovanni e Federica, una coppia nella vita e nel lavoro di panificazione.