Australia devastata dagli incendi... adesso c'è chi vuole cancellare i fuochi d'artificio di Capodanno

L'Australia sta vivendo una grave emergenza antincendio da settembre, che sta mettendo in ginocchio il sud-est del Paese. Dozzine di incendi incontrollati continuano a bruciare, aggravati da un'ondata di calore che ha visto temperature superiori a 40 gradi in tutti gli stati della federazione in questi giorni. Oltre al caldo, i venti forti con rapidi cambi di direzione e raffiche creano problemi. Un pompiere volontario è morto nel tentativo di estinguere le fiamme nel Nuovo Galles del Sud, portando il bilancio di 10 vittime per tre mesi, riferisce la. Una settimana fa la polemica per laha coinvolto anche il premier Scott Morrison, costretto a tornare dalle vacanze alle Hawaii: nonostante sia stata riconosciuta la correlazione tra i, il primo ministro ha dichiarato che non farà taglia "" sull'industria carboniera.

L'emergenza, particolarmente grave nel Nuovo Galles del Sud, con le fiamme in arrivo vicino a Sydney, ha costretto a ripensare le celebrazioni del nuovo anno nella metropoli. Alcune ore dopo il conto alla rovescia fino al 2020, molti chiedono di cancellare i fuochi d'artificio di fine anno, in segno di rispetto per coloro che sono stati colpiti dall'ondata di incendi e per evitare ulteriori rischi. Il vice premier del Nuovo Galles del Sud, John Barilaro, ha chiesto di annullare i fuochi d'artificio, poiché "il rischio è troppo elevato e dobbiamo rispettare i nostri vigili del fuoco volontari che sono sfiniti". Una posizione che segue la petizione online firmata da oltre 270 mila persone su Change.org, che chiede di usare quei soldi invece di combattere gli incendi devastanti, finanziando i servizi di emergenza e gli agricoltori colpiti dalla tragedia. La sindaca di Sydney Clover Moore si è detta commossa "dal sostegno e l'attenzione" per la comunità, spiegando però che il programma pirotecnico di San Silvestro andrà avanti senza subire stravolgimenti.