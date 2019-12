Federica Panicucci : A Capodanno in Musica avrò...

Il, la TV non lascia soli gli spettatori che preferiscono trascorrere l'ultimo anno dell'anno a casa:dirigerà l'anno che verrà dal vivo da Potenza ea New Year in Music dal vivo da. Federica Panicucci, quindi, ancora una volta avrà l'onore di traghettare gli spettatori della rete ammiraglia di Mediaset nel 2020. È previsto un ospite a sorpresa la cui identità rimarrà nascosta per alcune ore. Intervistato dal settimanale Vero, il presentatore di Mattino Cinque non sbottona: "Posso solo dire che l'ospite a sorpresa aprirà il concerto". Chi sarà? Panicucci è molto felice di condurre di nuovo Capodanno in musica, un programma che adora molto in una serata speciale per gli italiani, e di andare in onda da Bari che l'anno scorso l'ha accolta con grande affetto con una piazza affollata di 110 mila persone.

Il cast di Capodanno in musica è ricco e vario: oltre all'ospite a sorpresa, Giordana Angi, Annalisa, Shade, J-Axe, Elodie, Riki, Rovazzi, Raf, Umberto Tozzi, Fabrizio Moro, Nek, Anna Tatangelo prenderanno il palcoscenico Mondomarcio, Fred De Palma e molti altri. Ma a Bari ci saranno anche gli amici di Amici 19 che si esibiranno in spettacoli di canto e danza. A mezzanotte le danze reggaeton e hip-hop inizieranno con la musica del DJ Max Brigante. Sul palco con Federica Panicucci e nel backstage ci saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105 e altri DJ di altre radio.