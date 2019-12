Tifoso basket Roseto morto a 42 anni : il funerale è come il film Braveheart

Numerosi in fila per tre con le torce in mano, accompagnato dalle note di(suono della cornamusa scozzese), la colonna sonora del famoso filme uno stendardo di una ventina di metri con le parole "". Quindi un migliaio di fan del basket, amici e parenti hanno voluto salutare l'ultimo loro amico, soprannominato "", morto prematuramente all'età di 42 anni dopo una malattia. La notizia della sua morte era arrivata a Roseto il giorno di Natale. È diventato subito virale sui social media. Fabio è stato trovato morto a Bologna nel primo pomeriggio del 24 dicembre per motivi ancora sconosciuti. La magistratura emiliana ha aperto un fascicolo nel merito e un'autopsia è stata effettuata il 27 dicembre. Ben noto, la sua prematura scomparsa ha colpito portando un velo di tristezza a molte persone, in particolare nell'ambiente del basket e dei tifosi di calcio.