Catania : Scontro tra auto nella galleria dopo il viale Mediterraneo

Un incidente all'interno del tunnel dopo che il viale del Mediterraneo ha paralizzato il traffico nell'area tangeziale. C'erano lunghe file e gli automobilisti sono stati in fila per più di mezz'ora. La polizia municipale è intervenuta sul posto per i ritrovamenti rituali e per ripristinare la normale circolazione. Le dinamiche dell'incidente sono ancora sconosciute: ci sono tre veicoli coinvolti e un ferito che è stato trasportato in ospedale per indagini.