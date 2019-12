Terribile incidente sull'A18 Catania-Messina : diversi feriti

Drammaticoquesta mattina lungo un tratto della A18, a pochi metri dallo svincolo di accesso allo svincoloin direzione Messina. Due auto coinvolte nel grave incidente, una Alfa Giulietta e una Peugeot; Alfa Romeo, dopo l'impatto violento, si ribaltò. Due 118 ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale sono intervenuti sul sito e hanno eseguito le operazioni di sicurezza. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma diversi sono rimasti feriti, uno dei quali, in gravi condizioni, è stato salvato dagli operatori sanitari dell'elicottero. Il ferito al Cannizzaro di Catania. Sul luogo dell'incidente - dove sono state registrate lunghe file per circa 2 ore - la polizia stradale di Giardini Naxos sta lavorando per indagare sull'incidente.