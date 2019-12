Incidente lungo la strada provinciale 26 a un chilometro da Pachino, nella zona di Siracusa. Nell'impatto,, 19 anni, portiere della squadra di calcioche gioca in Eccellenza, ha perso la vita. A bordo della macchina che si è schiantata c'erano anche due amici di Antonio (20 e 23 anni), ricoverati in ospedale in una prognosi riservata all'ospedale "Di Maria" di Avola. I tre ragazzi erano a bordo di una Fiat 500. Secondo i Carabinieri il conducente della macchina, il ventenne, avrebbe perso il controllo della 500 che è finita contro un muro. I tre amici avevano trascorso la serata a Rosolini e stavano tornando a casa.