Pornhub, ecco le 10 pornostar più bollolenti del 2019

La fine dell'anno è sempre stata un momento per i budget ma anche per le classifiche, sia offline che online. Come al solito, infatti, ogni sito, piattaforma di intrattenimento e social sta sfruttando gli ultimi giorni di dicembre per pubblicare elenchi esaurienti di ciò che gli utenti hanno preferito sulle loro pagine e tra questi argomenti non poteva mancare il portale a luci rosse: il sito l'hard entertainment, in particolare, ha reso disponibile una vera montagna di informazioni su tutti gli aspetti delle clip ospitate sui suoi server, dai generi preferiti alle statistiche demografiche sugli utenti del sito, divise per paese. Tra le informazioni non mancano i dati globali sulle dieci pornostar più ricercate nel 2019.

Al decimo posto in classifica, Adriana Chechik è l'attrice che ha ottenuto il miglioramento più sensibile rispetto allo scorso anno: confinata in diciottesima posizione nel 2018, alla fine di quest'anno è entrata nella top 10. Al nono posto tra le preferenze Nicole Aniston, che è caduta di due posizioni dallo scorso anno ma rimane tra le celebrità più ricercate all'interno della piattaforma. L'influencer e VIP Kim Kardashian, all'ottavo posto, è ben lungi dalle glorie di qualche anno fa, quando salì sul podio delle attrici più ambite, ma ha comunque conquistato sei posizioni rispetto allo scorso anno. La ventisettenne Mia Malkova è tra le poche con Nicole Aniston a perdere posizioni in classifica, ma si conferma ancora al settimo posto delle star più ambite sulla piattaforma. Lo spagnolo Jordi El Nino Polla, 25 anni, è l'unica pornostar maschile ad apparire nella classifica mondiale.

Al quinto posto nella classifica c'è Brandi Love, nel settore dal 2004 ma ancora in grado di suscitare l'interesse dei suoi fan. I suoi video su Pornhub sono stati visualizzati più di 239 milioni di volte nel solo 2019. Il quarto posto viene da un'altra stella nascente: la 24enne americana Abella Danger ha recitato in 308 milioni di visualizzazioni su Pornhub e nella classifica di ricerca è aumentata di 7 posizioni rispetto allo scorso anno. Sul podio delle ricerche degli utenti di Pornhub ci sono tre celebrità già abituate alle prime posizioni. Stabile al terzo posto è la 28enne Riley Reid, che domina comunque la top 10 per il numero di visualizzazioni dei suoi video - oltre 585 milioni. Mia Khalifa, un'attrice libanese americana naturalizzata con 269 milioni di visualizzazioni ottenute dalle sue clip, si conferma al secondo posto nonostante non abbia lavorato nell'industria del porno per un po 'di tempo. L'attrice più ambita di tutto il 2019 su Pornhub è invece la 23enne Lana Rhoades, che ha scalato tre posizioni rispetto allo scorso anno, raggiungendo la vetta della classifica. I suoi video sono stati visualizzati oltre 345 milioni di volte.