Brighton-Bournemouth, Premier League: info diretta streaming e tv, probabili formazioni

Laricomincia oggi. Dalle 13:30 in diretta dallo stadio, spazio per la competizione tra i padroni di casa e gli ospiti di Bournemouth. Una partita che sarà valida per il round numero 20 del campionato di calcio inglese 2019-2020.è un gioco che è stato giocato solo quattro volte nel più grande torneo di calcio inglese della storia. Il saldo racconta i successi di tre ospiti e un pareggio. Pertanto, Brighton non ha mai vinto questa partita. Calcolo delle reti ovviamente a favore di Bournemouth, con undici gol segnati e tre subiti. Le due squadre si sono incontrate l'ultima volta durante la passata stagione della Premier League, con la doppia vittoria di Bournemouth, da due a zero nella gara di casa e da zero a cinque nella gara di trasferta. Brighton ha vinto tre a uno fuori casa a settembre 2017, il terzo round della Coppa EFL.

La partita tra Brighton e Bournemouth alle 13:30 di oggi sarà visibile solo ed esclusivamente sui canali Sky, che trasmetteranno in diretta TV. Per vedere la sfida allo stadio Amex di Brighton, devi quindi avere un abbonamento valido alla stazione televisiva satellitare e collegarti ai canali dedicati, Sky Sport Football. Sarà inoltre possibile guardare lo streaming live tramite l'app Sky Go dedicata, sempre riservata ai soli abbonati, e disponibile nelle versioni Android e iOS: in questo modo potrai goderti comodamente l'incontro dal tuo personal computer, tablet o smartphone. Infine, ti ricordiamo l'opzione Now TV, un'altra piattaforma di streaming nell'universo Sky che richiede un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI

BRIGHTON (4-3-3): Ryan; Alzate, Webster, Duffy, Burn; Propper, Stephens, Mooy; Gross, Maupay, Trossard.

BOURNEMOUTH (4-4-2): Ramsdale; Stacey, S. Cook, Mepham, Rico; H. Wilson, Lerma, Billing, Stanislas; C. Wilson, King.