Gaetano Manfredi, ecco il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca

Gaetano Manfredi,, è anche l'attuale presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Manfredi ha guidato la CRUI nel corso degli anni del governo a marchio Pd con il normale fondo di finanziamento universitario che, dopo una stagione di tagli netti, ha ripreso a salire. Il Magnifico della più grande università del sud è un ingegnere con DNA umanista. Da giovane ha fatto studi classici (sognava di fare il giornalista) prima di iscriversi e laurearsi in ingegneria nel 1988 presso "Federico II" con il voto di 110/110 e lode.

Nel suo curriculum è stato anche PhD in Ingegneria Strutturale (5 ° ciclo) e ha ottenuto una borsa di studio post-dottorato nel 1994. Successivamente è stato ricercatore in tecnologia delle costruzioni dal 1995 al 1998 e poi è diventato professore associato in Tecnica degli edifici dal 1998 al 2000. Infine è diventato professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria di Federico II nel 2000. Il suo mandato di rettore a Napoli scade il 31 ottobre 2020. Da oggi è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca.