Chi è Federica, la moglie di Paolo Genovese e madre di Pietro

Il, che ha realizzato film di successo come, è stato sposato conper molti anni. Ci sono pochissime informazioni su quest'ultimo (il cognome non è nemmeno noto), ma sappiamo che ha avuto tre figli con il regista. Uno di questi è, che ha investito nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 uccidendo due ragazze di 16 anni,Ma scopriamo di più sulla madre di Pietro! Dato che non conosciamo il cognome, non conosciamo nemmeno la data di nascita di Federica. Non è presente sui social media e sudi suo marito non appare mai (solo Paolo Genovese e pubblica esclusivamente foto delle sue opere, sui vari set di film che dirige). Non sappiamo nemmeno cosa faccia Federica nella vita: la vediamo spesso in compagnia di Genovese alle anteprime dei film, specialmente sul tappeto rosso.

La vita privata di Federica si può riassumere nel fatto che è stata sposata con Paolo Genovese per molti anni (non si sa esattamente da quanto tempo) e da questa relazione sono nati Pietro, Matteo ed Emma. Il primo di questi è nato nel 1999. La tragedia che vide il figlio della coppia, Pietro, coinvolse tutta la famiglia. Federica, che si preoccupa molto della sua privacy, specialmente in un caso come questo, non ha rilasciato dichiarazioni. Paolo Genovese, invece, ha parlato in questo modo ad Ansa : “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre“.