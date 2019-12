Luca Assante scomparso da 3 giorni : Soffre di bipolarismo, aiutateci

Ore di ansia a Napoli per la morte disuo fratello lo ha denunciato con un post su. Il timore è che il giovane fosse in un ospedale di Roma e che soffra di bipolarismo. Non ci sentiamo da tre giorni: l'ultimo avvistamento avrebbe avuto luogo vicino a Piazza Garibaldi, dove il giovane avrebbe trascorso una notte in una struttura e poi sarebbe scomparso facendo perdere le sue tracce. E con il passare delle ore, la preoccupazione dei familiari aumenta considerevolmente. "Vi chiedo la massima condivisione", si legge in undi Alessio Assante, "lui è mio fratello Luca, è fuggito da una struttura ospedaliera di Roma la Notte di Natale. Il ragazzo è affetto da bipolarismo e necessita di assumere dei farmaci. Vi prego, chiunque lo vedesse mi contatti su Facebook o contatti le forze dell'ordine. Abbiamo già provveduto alla denuncia di scomparsa ed non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Aiutateci a riportarlo a casa".

Il giovane è scomparso dalla vigilia di Natale, ma i membri della famiglia non hanno fornito ulteriori dettagli. La polizia sta inoltre indagando sulla questione, dopo il rapporto sulla scomparsa presentato dai membri della famiglia, ma per ora dopo tre giorni di ricerche non ci sono ancora sviluppi. Molti condividono l'appello, nella speranza che il giovane possa essere trovato nel più breve tempo possibile. Sfortunatamente, tuttavia, dopo l'avvistamento di Piazza Garibaldi, non sembra esserci ulteriore sviluppo e i membri della famiglia brancolano nell'oscurità dell'incertezza.