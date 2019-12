Morti lo stesso giorno : Melanie Panayiotou, la sorella di George Michael è deceduta a Natale

All'età di 55 anni morì, la sorella della famosa cantanteesattamente tre anni dopo la morte di suo fratello, scomparso il giorno di Natale 2016. A scoprire cosa è successo è stata la sorella maggiore Yioda Panayiotou, il 25 dicembre, che entrando in casa ha trovato la donna stesa a terra e ha immediatamente chiesto aiuto, pensando che ci fosse ancora qualcosa da fare. La polizia, il 25 dicembre, era stata chiamata per la morte di una donna sulla cinquantina, intorno alle 19.35 in un quartiere residenziale; per questo motivo la morte sembrava piuttosto sospetta per la famiglia della donna.

Particolarmente inquietante è il fatto che la morte sia avvenuta esattamente tre anni dopo la morte del famoso cantante, deceduto il 25 dicembre 2016. Melanie e suo fratello erano molto vicini, al punto che lo ha sempre seguito intorno al mondo, mentre l'artista era al culmine del suo successo, ed era lei e sua sorella Yioda che George Michael aveva lasciato tutta la sua eredità. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, la 53enne aveva recentemente pubblicato un'intervista con The Big Issue, in cui raccontava il film ispirato alla carriera di suo fratello, dicendo: "La mia famiglia ed io speriamo che tutti voi apprezziate il film, e la musica di Yog vecchia e nuova, intrecciata splendidamente in questa divertente e facile storia d'amore e di amore per sé stessi".

Il cantante britannico è morto all'età di 53 anni per un infarto. A darne la notizia furono lo staff e la famiglia con una nota: "Si è spento serenamente nella sua abitazione il nostro amato George". Secondo quanto riferito dalla BBC i soccorsi sarebbero arrivati nel pomeriggio. Fonti vicine alla polizia confermarono che non ci sarebbero state"circostanze sospette" sulla sua morte.