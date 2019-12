Tragedia in Kazakistan: precipitato un Bek Air con 100 persone a bordo

Disastro aereo in. Un aereo con a bordo 100 persone si è schiantato vicino ad Almaty, la città principale del paese. Secondo i funzionari dell'aeroporto di, l'aereo Bek Air è precipitato questa mattina poco dopo il decollo dall'aeroporto. Un aereo della compagniacon a bordo 100 persone (95 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio) si è schiantato vicino ad Almaty, una delle città più popolose del Kazakistan. Secondo i rapporti dei servizi di emergenza, ci sono sopravvissuti. Il bilancio provvisorio è di almeno 14 morti. Altre 60 persone sono rimaste ferite, di cui 17 in modo molto grave. Otto bambini hanno riportato fratture.

L'aereo Bek Air diretto a Nur-Sultan. Il Fokker 100 si schianterebbe poco dopo il decollo dall'aeroporto. Per l'aviazione civile kazaka "l'aereo ha perso quota durante la fase di decollo e si è schiantato contro un muro circostante" in una zona abitata. Secondo un testimone nell'area dell'incidente c'è una forte nebbia. L'aereo nell'incidente si è rotto in due nella parte posteriore, mentre la parte anteriore è rimasta bloccata in un edificio a due piani. Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev si è impegnato a risarcire le famiglie delle vittime e ha promesso che "i responsabili saranno puniti severamente secondo le leggi". Una commissione governativa indagherà per far luce sull'incidente. Nel frattempo, tutti gli aerei della compagnia aerea a basso costo sono stati fermati a terra fino al termine dell'indagine.