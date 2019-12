Lorenzo Fioramonti si dimette da Ministro e lascia i grillini e fonderà un partito

I grillini stanno ancora perdendo pezzi. Questa volta il governo scricchiola direttamente.consegnò la lettera di dimissioni al Primo Ministro Giuseppe Conte. Il ministro della pubblica istruzione nelle ultime settimane si era più volte lamentato della mancanza di fondi per la scuola e l'università in funzione. Ma questi non sono i motivi che hanno spinto Fioramonti ad andarsene. Secondo diverse fonti della maggioranza, Fioramonti potrebbe lasciare i grillini per. Il nuovo partito sarebbe filogovernativo come parte di una nuova entità politica contiana. Per la successione al Ministero della Pubblica Istruzione, il nome in pole è quello di Nicola Morra, attuale presidente della commissione parlamentare antimafia.