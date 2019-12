Dimissioni Fioramonti: Alessandro Di Battista verso il ministero dell'Istruzione

Queste sono le ultime ore percome ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'indiscrezione è in circolazione dal 23 dicembre, nelle ore immediatamente successive all'approvazione della manovra 2020 alla Camera. L'addio di Fioramonti è ormai certo, anche se non ancora ufficiale: in questi minuti diverse agenzie confermano che le dimissioni saranno probabilmente annunciate tra domani e venerdì 27 dicembre. Per sostituire il ministro M5S, circolano diversi nomi, tra cui quello dell'attuale presidente della commissione bicamerale antimafia, Nicola Morra.

Ma le voci che si rincorrono in queste ore danno la prima fila alla presidenza del nuovo ministro della pubblica istruzione Alessandro Di Battista. Sì, avete letto bene. Quel Di Battista, l'anima motionista dei pentastellati, che sembrava destinato a rimanere nel "congelatore" almeno fino alla prossima campagna elettorale. Invece, i ben informati sostengono che ciò non accadrà e che presto vedremo "Dibba" sulla poltrona (molto calda) di coloro che avranno le redini dell'istruzione e della ricerca, due settori colpiti dall'austerità della manovra 2020 .

L’ingresso di Alessandro Di Battista nell’esecutivo giallorosso rappresenterebbe una grande boccata d’ossigeno per il Movimento 5 Stelle, sfiancato dai dissidi interni e dalla opaca leadership di Di Maio. E sarebbe proprio il capo politico del M5S a spingere in queste ore per convincere il titubante “amico” a fare il salto della quaglia e a lasciare il suo dorato rifugio familiare. E' emerso in queste ore che il titolare del dicastero dell’Istruzione sarebbe tra i deputati M5S a non aver rispettato l’obbligo del rimborso di parte degli emolumenti dovuti al movimento dai parlamentari. Per la poltrona di Fioramonti, che più volte ha annunciato e poi non dato le dimissioni da ministro, nelle scorse settimane sono stati fatti altri nomi, ma certo quello di Di Battista sarebbe il più gradito all’elettorato dei 5 stelle.