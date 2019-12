Rapina sala giochi Qui Gioco a Legnago: titolare ucciso a colpi di spranga

Il proprietario diin via Dei Caduti, una sala giochi a, in provincia di Verona, è stato ucciso durante una rapina. Il sessantenne, originario della provincia di Brescia ma da tempo trasferito nella Bassa Veronese, è stato attaccato da un uomo con la faccia coperta, armato di un bastone o di una sbarra. Dopo aver aperto la porta sul retro, il criminale lo ha colpito violentemente causandogli un grave trauma cranico. Dopo aver rubato 3.000 euro, il ladro è fuggito, la vittima è deceduta poco dopo essere stato trasportata in ospedale a seguito di gravi ferite. A scoprire il cadavere del proprietario è stato il suo socio in affari che vive nello stesso edificio e che, entrando nella stanza, lo ha trovato per terra in una pozza di sangue. I militari dell'Unità investigativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Verona stanno indagando sul caso insieme ai colleghi della Compagnia di Legnago.