Castellaneta, venerdì 27 dicembre si inaugura la mostra di arte contemporanea Phottery

Inaugura venerdì 27 Dicembre 2019 preso gli Ipogei del Mercato Coperto di Castellaneta in provincia di Taranto la“Phottery” curata dall’Architetto Enza Martellotta. La mostra è dedicata al lavoro sinergico di due artiste Castellanetane : Silvana Di Blasi, ceramista e Sara Matarrese, fotografa. "Phottery" /fòt-te-ry/ è la parola chiave che ha dato vita ad un ponte tra il mondo della ceramica (in inglese pottery) e della fotografia (in inglese photography). Il plasmato neologismo rimanda a chiare allusioni sessuali molto forti nel lessico comune, elevando il tema in forma artistica. Erotismo, masturbazione, sessualità, nudità sono parte fondamentale dell'uomo e sono fenomeni che vedono coinvolte influenze psicologiche, biologiche e culturali. Sfere che si intersecano da secoli in una sinusoide fatta di tabù, maschilismo, pregiudizio, paura dell’ignoto, vergogna, timore dei giudizi, amore, passione, legame, apoteosi.

E’ possibile, attraverso il linguaggio dell’arte, affrontare questi temi in un concerto sinfonico che mescola queste sfere mettendole a nudo in tutta la loro purezza. Il sesso visto dagli occhi di due donne, due artiste che affrontano il tema attraverso un processo creativo scevro di regole, che naviga attraverso simbolismi, allusioni, immagini implicite ed esplicite senza genere.

La discesa nell’ipogeo è la metafora di un viaggio nel tempo, di un inviluppo emotivo e fisico nell’utero della madre terra ove, memorie e DNA territoriale si mescolano dando vita ad un percorso di riflessione e purificazione che si conclude con l’ascesa al presente.

Le opere delle artiste parlano la stessa lingua ma con tecniche diametralmente opposte, occupano lo spazio in modo teatrale e scenografico conducendo il visitatore sotto terra in un viaggio tra ossessioni, deviazioni, riflessioni, provocazioni, tabù, retorica e morale.