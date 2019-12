Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka: l'annuncio di Pierluigi Pardo

Grassi cambiamenti nell'ultimo episodio di: Antonio Cassano è stato inaspettatamente escluso dal cast del programma sportivo di Canale 5. Lo stesso direttore,, ha fatto l'annuncio ufficiale ma senza spiegare le ragioni di questa decisione inaspettata.non tornerà mai più: la sua è "un'assenza definitiva, voluta dai vertici e certamente non da Pardo", scrive Repubblica parlando di "" in. Molti, tra cui il, indicano come possibile ragione dell'espulsione una disputa verificatasi qualche tempo fa tra FantAntonio e, un altro ospite regolare del programma. Ma esiste anche una seconda versione, rilanciata da, secondo la quale dietro la rimozione di Cassano potrebbe esserci la volontà di Pier Silvio Berlusconi che avrebbe giudicato inappropriato il suo modo di fare.

Antonio Cassano non ha ancora commentato, non ci resta che attendere sviluppi. Sempre secondo Repubblica, la tensione nella redazione di Sport Mediaset sarebbe alle stelle e, in vista della ripresa del campionato e del programma a gennaio, si va verso un cambio di collocazione di “Tiki Taka” nel palinsesto. Non più di domenica su Rete 4, ma slitta direttamente a lunedì su Italia 1 per fare spazio a un nuovo programma affidato a Giorgia Rossi.