Capitan Tsubasa Holly e Benji, da oggi 23 dicembre il remake : sigla di Cristina D'Avena

Il famoso mangaritorna in TV con la nuova serie, in onda oggi, lunedì 23 dicembre su Italia 1. Questo è il remake della famosa serie animata dedicata al calcio e che ritorna proprio in dono a tutti i nostalgici, sotto l'albero di Natale. L'appuntamento è fissato alle 13.45 e sarà trasmesso dal lunedì al sabato. La siglia sarà cantata dalla regina degli acronimi dei cartoni animati, ovvero! Capitan Tsubasa si compone di 52 episodi da 24 minuti ciascuno. Il nuovo cartoon segue fedelmente il racconto del manga giapponese ideato nel 1981 da Yoichi Takahashi che si chiamava proprio Capitan Tsubasa. In seguito furono pubblicati ben quattro sequel.