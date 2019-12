Buone feste 2019! Frasi di auguri WhatsApp più famose sul Natale

Manca poco a Natale, è tempo di auguri. Perché aspettare? Tra gli ultimi regali da acquistare e i preparativi per la cena, è meglio andare avanti e sorprendere parenti e amici con unad hoc, magari accompagnato da un'immagine o una bella gif. Mentre stai cercando l'allegato giusto da inviare via SMS o Facebook, ti ??suggeriamo alcune frasi efficaci. Il problema, in questi casi, è sempre cosa scrivere. Il consiglio è di fare affidamento su coloro che sanno usare le parole meglio di noi: grandi scrittori, poeti, religiosi che sono riusciti a evocare lo spirito natalizio con estrema sintesi ed efficacia. Se hai poco tempo per cercare l'aforisma adatto a te, ecco la nostra selezione di citazioni.

"Tutte le feste della Chiesa sono belle. La Pasqua è la glorificazione, ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore” (Padre Pio)

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo» (Antoine de Saint-Exupèry)

“Se ci diamo la mano i miracoli si fanno, e il giorno di Natale durerà tutto l’anno (Gianni Rodari)

“Ho sempre pensato al Natale come a un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi” (Charles Dickens)

“Ahimè, quel Natale era solo una festa domestica, una festa di dolciumi e balocchi. Perché gli adulti non cambiavano i loro cuori d’ogni giorno, non si abbandonavano all’estasi? Dov’era l’estasi?” (David Herbert Lawrence)

“Sai che fra un’ora forse piangerai/ poi la tua mano nasconderà un sorriso:/ gioia e dolore hanno il confine incerto/ nella stagione che illumina il viso./ Ave Maria, adesso che sei donna,/ ave alle donne come te, Maria,/ femmine un giorno per un nuovo amore/ povero o ricco, umile o Messia./ Femmine un giorno e poi madri per sempre/ nella stagione che stagioni non sente” (Fabrizio De André, Ave Maria)

“Quelli che pensano che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane” (Enzo Iannacci)

“È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese” (Charles Bukowski)

"Il Natale è poesia ma è anche una grande esperienza di precarietà, perché Gesù nasce in una situazione di assoluta precarietà. E in una società in cui questa condizione è una delle caratteristiche più forti, abbiamo bisogno del messaggio positivo che viene dal Natale precario di Gesù" (Giuseppe Betori)

"È che spesso a Natale mi viene il magone | con le luci, il presepe e tutte quelle persone | con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, | col boccone sempre in bocca come un branco di maiali. | E pensare com'era bella questa notte trenta anni fa | alla luce di un'altra stella, alla luce di un'altra età" (Brunori Sas)