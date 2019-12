Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa: Ecco perché mia sorella non si sposa

Belen Rodriguez ruota libera da. La showgirl argentina ha rilasciato una lunga intervista, affrontando vari argomenti che la riguardano, ha anche speso parole sulla situazione sentimentale di sua. In particolare, ha rivelato perché al momento non ha intenzione di, che ha incontrato durante il Grande Fratello Vip 2. la moglie di Stefano De Martino ha anche parlato di Maria De Filippi, con la quale ha recentemente concluso l'esperienza con, uno spettacolo che quest'anno ha registrato riproduzioni discografiche.

“Sono più comica di come mi racconto, ma sono un po’ prigioniera del mio personaggio. Faccio un po’ la ‘fenomena’”, ha confidato sorridendo Belen, spiegando con quale frequenza trasmette pubblicamente una immagine che non corrisponde a ciò che realmente è privato. L'argomento cambia: la stagione di Tu Sì Que Vales 2019 è appena terminata. Ascolta i dischi per lo spettacolo Canale 5. Che cosa pensa di Maria De Filippi? “Mi ha insegnato tanto, soprattutto mi ha insegnato a osservare le persone. Lei è un’osservatrice pazzesca. La guardo con la coda dell’occhio e so già cosa pensa.” Si passa a parlare di Cecilia Rodriguez. “Siamo molto legate, come con tutta la famiglia”

Da mesi si parla di nozze in vista per Cecilia e Ignazio Moser. Ma poi sono emerse alcune cose contrastanti che hanno fatto sapere che in realtà non esiste un progetto di matrimonio imminente: c'è chi ha sussurrato che il Trentino vuole frenare il matrimonio e quelli che sostengono che è Cecilia a voler riprendere tempo prima di fare il grande passo. E pare che sia quest’ultima la versione più corretta. Belen, a domanda diretta di Fazio (“Si sposa tua sorella?”), ha risposto: “Non è pronta!”.