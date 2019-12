Giuseppe Bergomi: Ripresa da Napoli, basta togliersi i pensieri negativi di dosso!

Giuseppe Bergomi, ex difensore e commentatore Sky, ha commentato il post-partita di Sassuolo-Napoli: "Il Napoli deve lasciare andare i pensieri negativi. Era successo anche a Udine. Rino nella prima partita ha provato a dare qualcosa di diverso e non gli è andata bene. Oggi nel primo tempo il Napoli ha sofferto tanto, poi nella ripresa il Napoli ha giocato da Napoli. E il Napoli è questo. Bisogna solo togliere i pensieri di dosso. Fabian? Non lo vedo da regista. E' un giocatore che deve fare strappi, arrivare alla conclusione. In un 4-3-3 deve fare l'interno di centrocampo".