Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli travolte e uccise : Pietro Genovese è sotto choc, non ricorda nulla

"Pietro non ha detto una parola. Non ricorda nulla e in uno stato di assoluto shock". L'avvocato Gianluca Tognozzi, avvocato di, figlio delPaolo, che ha colpito e ucciso due ragazze di 16 anni,, in Corso Francia a Roma, lo ha spiegato anel Zona di Ponte Milvio. Il giovane che guidava la macchina che ha travolto le ragazze è sotto inchiesta e, secondo quanto riferito da fonti della polizia locale, sarebbe risultato

"Il dato della positività o meno cambia un po’ il quadro, aspettiamo l’ufficialità di quello che è emerso dall'alcol test", spiega il legale di Genovese. Per il ventenne e la sua famiglia il tragico incidente di sabato notte è stato un choc. "È una tragedia enorme, non ci sono parole per commentare. Il ragazzo è distrutto e anche la sua famiglia, sono tutti distrutti. Sono morte due ragazze di 16 anni, è una tragedia talmente grande", sottolinea l'avvocato Tognozzi. Nelle ore successive allo schianto, Pietro Genovese non è riuscito a ricostruire con precisione quello che è successo. "Dopo l'incidente si è fermato, ma poi non credo si ricordi tantissimo. È una tragedia troppo grande e il ragazzo è in stato di choc assoluto. Domani parliamo con il magistrato. Dal punto di vista processuale quelli che stanno facendo sono tutti atti dovuti".

Non è stato chiarito quale sia il livello di alcol e droghe presenti nel sangue del ragazzo. Lo potranno stabilire solo ulteriori esami, i cui esiti arriveranno nei prossimi giorni. Gli investigatori hanno avviato anche le analisi di rito sullo smartphone del ventenne, per capire se fosse o meno al telefono quando le ragazze sono state falciate dalla sua Renault Koleos. Un testimone ha raccontato i tragici momenti in cui le due studentesse sono state travolte. Le ragazze stavano attraversando la via a scorrimento veloce in un punto privo di strisce pedonali. "Erano al centro della strada, Gaia si è girata verso Camilla e poi è arrivata quella macchina c'è stata la frenata fortissima e l'impatto che le ha sbalzate", ha riferito.