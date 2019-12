Elezioni anticipate entro maggio: Matteo Salvini pronto per palazzo Chigi

Matteo Salvin punta a ottenereche si terranno con 945 e non con 600 parlamentari. Ciò è dovuto alle firme dei 64 che hanno riaperto i giochi, ottenendo il referendum contro la, e con l'attuale, il Rosatellum, che lo premia grazie alle maggioranze. Ihanno la certezza che il voto si sta avvicinando. Anchesi sta preparando per il voto. Nel frattempo i grillini stanno scomparendo definitivamente. Ci stiamo muovendo verso la scissione con la nascita di unlegato al Partito Democratico. La base del partito disi concretizzerà nella divisione, che è già certa nel Transatlantico, di venti deputati dellache, guidati da Giorgio Trizzino di Palermo. Hanno già chiesto agli uffici della Camera i tecnicismi per formare un nuovo gruppo. Sono necessari almeno 20 deputati, parte dei quali verrebbero oggi dagli ex grillini del Misto. Contano anche su molti deputati del sud eletti nelle università. La seconda mossa è incoraggiare la creazione di un gruppo "" tra il centro destra e l'area del governo. Si concentra sui seguaci di Mara Carfagna, in parte ex centristi (Sc, Udc, ecc.). Al Senato, questo gruppo dovrebbe "" ulteriori sversamenti di grillini.

I nuovi tre ex grillini ora Lega Nord (Grassi, Lucidi, Urraro) mettono a rischio i numeri della maggioranza, ma nella Lega, passando per il misto, stanno per arrivare in altri quattro: Paragone, Di Marzio, Dessì, Mininno. Gli ex stabilizzatori blu sarebbero diventati decisivi. Movimenti a sinistra. Leu si dissolverebbe per rafforzare i ranghi del Partito Democratico indebolito dalla divisione di Iv. Dieci deputati su 12 e 4 senatori su 4 entrerebbero nel dem per dare stabilità al governo di Zingaretti all'interno del Partito Democratico. Ma tutte queste manovre sarebbero vane e Zingaretti si sta preparando per il voto a maggio. "Dopo Conte c'è il voto". Quasi una sfida per Salvini. Se Renzi dà una mano a Salvini per accelerare la strada verso l'urna, Zingaretti ha preparato la contromossa di un'alleanza con un partito di Conte, lanciato come candidato primo ministro, e nessuna alleanza con Iv. Significa ancora perdere, ma eleggere solo truppe fedeli e sinceri alleati Contiani e non Renziani.