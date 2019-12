Era vicina alla pensione : La 65enne Giuseppina Marcinnò muore sul lavoro a Monticelli d’Ongina

Giuseppina Marcinnò, conosciuta come, era una storica lavoratrice dell'azienda e aveva ancora qualche giorno per andare in pensione.. Lascia suo marito e due figlie. Giuseppina è morta in un incidente sul lavoro presso la sede del, in provincia di Piacenza, un'azienda agroalimentare dove viene lavorato l'aglio bianco. Da una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, sembra che la donna sia scivolata accidentalmente su una cintura mobile e poi sia finita sotto una stampa che l'ha uccisa all'istante. Ben nota nell'azienda, per la quale ha lavorato per molti anni, i colleghi riferiscono che ora era vicina alla

Giuseppina Marcinnò, originaria di Caltagirone (Catania), viveva a Castelvetro da molti anni. Giuseppina avrebbe compiuto 66 anni alla vigilia di Natale ma è stato schiacciata dai macchinari durante la lavorazione delle cipolle. La donna stava pulendo un rullo quando è scivolata sul nastro trasportatore che in pochi secondi ha raggiunto la pressa meccanica che ha schiacciato il suo corpo. Sul posto, 118 servizi di emergenza con l'auto medica di Cremona e l'elicottero di Parma, insieme a un'ambulanza della Cortemaggiore Public Assistance e dei vigili del fuoco. Gli operatori sanitari hanno fatto di tutto per salvarla, ma non c'era niente da fare.