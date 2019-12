Milan, la peggiore sconfitta stagionale: valanga Atalanta 5-0

Milan umiliata da Atalanta trascorrerà un Natale molto amaro. Il diavolo subisce lae chiude un 2019 senza festeggiare. Gara condotta esclusivamente da Atalanta. La squadra di Gaso è già al decimo minuto. Gomez parte da sinistra, si libera di Conti con un tocco in basso e lancia a destra in un angolo. Il raddoppio ha richiesto altri 15 minuti del secondo tempo, in cui l'Atalanta ha continuato a mantenere il comando. L'azione di Gosens parte da sinistra e il perfetto inserimento di Pasalic sul tiro di ritorno. Mark ed ex non esultano. I nerazzurri arrivarono sul set dopo soli due minuti, il tempo in cui Pioli aveva inviato Piatek per Bonaventura. Il tentativo di rafforzare l'attacco cadde sotto i colpi di Ilicic. Apprendibile dopo aver seminato la difesa. Il pubblico accompagna i tocchi dellasui fan in visita urlando Serie B. Ilicic lascia cadere il poker con una potente conclusione, questa volta con il suo piede, a sinistra.

Atalanta è travolgente. Ilicic esce ed entra Muriel, aumentando il punteggio a 5 per azione personale, liberandosi di Donnarumma all'uscita. Gigio nega il 6-0 a Gosens e l'arbitro La Penna ordina solo un minuto di infortunio. Il Milan non funziona: la difesa crolla, il centrocampo non regge, l'attacco è inesistente. Il mercato rossonero, date le ultime prestazioni del team, dovrà essere decisamente coerente. Ibra, fermato da metà novembre, non può essere la soluzione ai problemi.