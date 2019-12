Ficarra e Picone a Domenica In, gaffe in diretta per Mara Venier

Non c'è domenica in cuinon lascia un segno. Questa volta ha iniziato a presentare. Nel presentare Salvatore e Valentino, inciampò in unadi troppo. Quindi, con grande fanfara l'annuncio fu "". Non appena sono atterrati in studio, i due attori hanno sottolineato "", ??hanno scherzato. Successivamente, è iniziata una lunga intervista sulla loro carriera e il forte legame che sono uniti da 25 anni. Valentino e Salvatore hanno parlato della loro relazione professionale e umana. I due attori comici sono infatti uniti da un profondo legame che va oltre il cinema e le telecamere. Due personaggi compatibili, due persone che si stimano a vicenda. Mai un momento di forte tensione che ha messo a rischio la collaborazione o l'amicizia.

Durante la chiacchierata con Mara Venier, i comici hanno speso delle parole di stima e affetto per Giuseppe Tornatore, regista premio Oscar (ha vinto la statuetta con il capolavoro ‘Nuovo Cinema Paradiso’) che li ha voluti nella prestigiosa pellicola Baarìa. “Lui è un amico, legge sempre i copioni dei nostri film. Noi glieli mandiamo e lui ci dà sempre il suo parere. Gli vogliamo molto bene”, hanno dichiarato.